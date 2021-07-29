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Haberler Spor Erhan’a Süper kanca

Erhan’a Süper kanca

Erhan’a Süper kanca

29.7.2021

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun başarılı file bekçisi Erhan Erentürk'e Süper Lig ekipleri Fatih Karagümrük ve Alanyaspor talip oldu. Fatih Karagümrük'ün 26 yaşındaki file bekçisi izin 2.5 milyon TL bonservis bedeli önerdiği ancak İzmir ekibinin yöneticilerinin daha yüksek fiyat talep ettiği öğrenildi. İki kulüp arasındaki pazarlıklar askıya alındı. Deneyimli kaleci için Alanyaspor'da devreye girdi. Güney ekibi, resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Altınordu'nun talipleri olan file bekçisini bu sezon satmadığı takdirde Erhan Erentürk gelecek sezon boşa çıkacak, Altınordu da başarılı kaleciden bonservis bedeli kazanamayacak.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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