Sultanlar ABD önünde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda bugün FIVB dünya sıralamasının ilk basamağında yer alan ABD ile mücadele edecek. Ariake Arena'da oynanacak maç Türkiye saati ile 15.45'te başlayacak. Zorlu karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'i net setler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Milliler, B Grubu'nda daha sonra Rusya Olimpiyat Komitesi ve Arjantin ile karşılaşacak. Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar çeyrek finale çıkacak. A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Meryem Boz, çok zor bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "Çin'i nasıl mağlup ettiysek, ABD'yi de yeneriz. Biz Kendimize güveniyoruz" diye konuştu.