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Haberler Spor Yayın hakları Süper Lig A.S.’ye geçebilir

Yayın hakları Süper Lig A.S.’ye geçebilir

Yayın hakları Süper Lig A.S.’ye geçebilir

29.7.2021

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği'nin hayata geçirmek istediği Süper Lig A.Ş.'yi desteklediklerini belirtti. Özdemir, "Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig A.Ş.'nin kurulması ile ilgili mutabakatı var. Yayın haklarının, tüm paydaşlarının, yani 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir 'Süper Lig A.Ş.'ye devredilmesi düşünülebilir. Bu hususta yurt dışı örnekleri incelenmektedir. Özel bir kanunla düzenleme yapılarak, yayın haklarının kullanılması için Süper Lig A.Ş.'nin kurulması, şirketin faaliyet alanı ve iç yapısının belirlenmesi söz konusu olabilecektir. TFF olarak Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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