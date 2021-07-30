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Haberler Spor Bayram Malkan’ın gözü yarı finalde

Bayram Malkan’ın gözü yarı finalde

Bayram Malkan’ın gözü yarı finalde

30.7.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta erkekler 81 kiloda son 16 turunda Ganalı Shakul Samed'i mağlup etmeyi başararak çeyrek finale yükselen Bayram Malkan, bugün yarı final için ringe çıkıyor. Milli boksörümüz Bayram Balkan'ın, çeyrek finaldeki rakibi Azerbaycan'dan Loren Berto Alfonso Dominguez olacak. Bu zorlu mücadele Kokugikan Arena'da 13.24'te başlayacak.

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