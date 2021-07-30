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Haberler Spor Busenaz Sürmeneli madalya kovalıyor

Busenaz Sürmeneli madalya kovalıyor

Busenaz Sürmeneli madalya kovalıyor

30.7.2021

BOKSÖRÜMÜZ Busenaz Sürmeneli yarı final bileti arıyor. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Karolina Koszewska'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Busenaz Sürmeneli'nin bugün çeyrek finaldeki rakibi Ukraynalı sporcu Anna Lysenko olacak. Milli boksörümüzün müsabakası TSİ 06.03'te başlayacak. Busenaz Sürmeneli, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde kadın boksunda kazandığı ilk galibiyete imza atmıştı.

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