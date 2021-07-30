Denizli Basket üç senede zirve yaptı

YUKATEL Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Kulüp Başkanı Veli Deveciler, kulübün uzun bir geçmişinin olmadığının ve 2018 yılında kurulduğunun altını çizdi. Başkan Deveciler, "Aslında yeni bir takımız. Bu kulübün kuruluş tarihi logomuzun altında da yazıyor, 2018. Biz 2018'den itibaren, sıfırdan başlayan bir basketbol takımını 3 yıl içerisinde ulusal olarak en üst lige taşıdık" dedi. Deveciler, "Biz bu başarıyı bekliyorduk. Bir sene Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadık. İlk yılımızda Basketbol Süper Lig'e çıkma şansımız vardı. Fakat bazı talihsizlikler yüzünden çıkamadık. Biz talihsizliklere rağmen işin peşini hiç bırakmadık ve hedefe ulaştık. Bu çok önemli bir başarı. İnanın insanlar bu işi becerebilmek için en az 10'ar, 20'şer yıl uğraşıyorlar. Yine de başaramıyorlar. Bu ligde olmak bizim için rüya, hayal gibi inanılmaz bir şey" dedi.

SEBAHATTİN ALP