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Haberler Spor F.Bahçe’de yeni hedef Djordjevic

F.Bahçe’de yeni hedef Djordjevic

F.Bahçe’de yeni hedef Djordjevic

30.7.2021

FENERBAHÇE Beko, Igor Kokoskov'un ardından Sırp koç Sasha Djordjevic ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Virtus Bologna'yı İtalya'da şampiyonluğa taşıyan Sasha Djordjevic ile görüşme gerçekleştirdi. Sırp antrenör, Bologna'da 2 yıllık sözleşmesinin bitmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. 2013-2019 yılları arasında Sırbistan Milli Takımı'nda çalışan 53 yaşındaki başantrenör, 2014 Dünya Kupası, 2016 Rio Olimpiyatları ve 2017 EuroBasket'te gümüş madalya kazanmıştı.

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