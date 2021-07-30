Helal size Sultanlar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'nda üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Oyuna kötü başlayan ve 10-5 geriye düşen milli takım, ilk seti 25-19 yitirdi ve 1-0 geriye düştü. Milli takım ikinci sete iyi savunmasıyla başlasa da Akinradewo'yı file önünde durduramayınca seti 25-20 kaybetti, 2-0 geriye düştü. Meryem ve Hande ile 3. sete hızlı giren Ay- Yıldızlı ekibimiz, 12-7 üstünlük yakaladı. Hücumda etkili olan milli takım, aynı şekilde sayılar bulmaya devam etti ve seti 25-17 kazandı, skor 2-1 oldu. Dördüncü sette de etkili olan Sultanlar, seti 25-20 aldı ve 2-0 geriden gelerek 2-2 eşitliği sağladı. Final setine kötü başlayan milli takım, 6-2 geriye düşüp, 9-8 öne geçse de final setini 15-12 yitirdi, maçtan 3-2 mağlup ayrıldı. Türkiye, yarın TSİ 08.20'de Arjantin'le karşı