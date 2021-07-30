İzmir’in gururu Azra Akı

İzmirli genç yüzücü Azra Akı, Türkiye Turkcell Yıldız Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 800 metre yıldızlar kategorisinde şampiyon olmayı başardı, havuzda son derece önemli bir başarıya imza attı. İzmir Özel Dokuz Eylül Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi olan Azra Akı, uzun kulvarda kendi yaş grubunda Türkiye'nin zirvesine çıktı ve göğsümüzü kabarttı. Yüzmeye henüz 5 yaşında başlayıp Dokuz Eylül Koleji (DEK) Spor Kulübü'nün yıldız sporcularından olan ve adını Türkiye'ye duyuran Azra Akı, şampiyonluğunu antrenörleri Altay Oygüç ve Ecem Oygüç ile paylaştı. Azra çalışmalarını halen kampüs bünyesindeki yarı olimpik havuzda sürdürüyor.

'OLDUKÇA İDDİALI'

Akı, başarısını koçları Altay Oygüç ve Ecem Oygüç ile paylaştı. Henüz üçüncü yılında olmasına rağmen özellikle yüzme alanında başarılı sporcularıyla tanınan Dokuz Eylül Koleji, kampüs bünyesindeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve eğitimli spor koçlarıyla alanda oldukça iddialı.



EGE IŞIK SK ZİRVEYE ÇIKTI

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu tarafından Ankara'da 7-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Zekeriya Tutar Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Ege Işık Spor Kulübü'nün sporcularından artı 59 kilogram kızlarda Gül Efe altın madalya, yine aynı kategoride Fahriye Asel Akova ise bronz madalya aldı. Şampiyon sporcu Gül Efe, 26-27 Temmuz'da yine Ankara'da yapılan seçmelerde Yıldızlar Tekvando Milli Takımı'na seçildi. Başarılı sporcu, 24-27 Ağustos tarihinde Estonya'da yapılacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda ülkemizi milli formayla temsil edecek.



'ÇOK ÇALIŞACAĞIM'

TÜRKİYE'DE geçmişte olimpiyat madalyası kazanan bir yüzme sporcusu olmadığını söyleyen Azra Akı, "Eğitimimi ve yüzmeyi aynı anda sürdürmek istiyorum. Hayalim bir gün olimpiyatlarda mücadele etmek ve ülkeme madalya kazandırmak. Kolay bir yol değil biliyorum, ama çok çalışacağım. İzmir'de sınırlı sayıda havuz var. Yüzme sporunun daha da yaygınlaşması gerekiyor. Çok zor ve emek isteyen bir spor. Hepsinin farkındayım. Hayallerim için çok çalışacağım" diye konuştu.



KURS AFİŞİNİ GÖRDÜ YÜZMEYE BAŞLADI

BORNOVA Belediyesi'nin yıllar önceki bir kurs afişini görerek yüzme sporuyla tanışan Azra Akı, henüz 15 yaşında olmasına rağmen hedefini olimpiyat madalyası olarak belirledi. Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanan genç sporcu, 2018'de 13 yaş Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna takarak Milli Takım'a seçilmişti.