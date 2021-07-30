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Haberler Spor Mısır’dan futbolda muhteşem galibiyet

Mısır’dan futbolda muhteşem galibiyet

Mısır’dan futbolda muhteşem galibiyet

30.7.2021

TOKYO'DA futbolda grup maçları tamamlandı. C Grubu'nda Mısır, Avustralya'yı 2-0 yenip, Londra 2012'den sonra ilk kez çeyrek finale çıkmayı başardı. İspanya, Fildişi Sahili, Japonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Güney Kore ve Meksika da çeyrek finale yükseldi. Yarın oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle: İspanya-Fildişi Sahili, Japonya- Yeni Zelanda, Brezilya-Mısır, Güney Kore-Meksika.

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