Mısır’dan futbolda muhteşem galibiyet

TOKYO'DA futbolda grup maçları tamamlandı. C Grubu'nda Mısır, Avustralya'yı 2-0 yenip, Londra 2012'den sonra ilk kez çeyrek finale çıkmayı başardı. İspanya, Fildişi Sahili, Japonya, Yeni Zelanda, Brezilya, Güney Kore ve Meksika da çeyrek finale yükseldi. Yarın oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle: İspanya-Fildişi Sahili, Japonya- Yeni Zelanda, Brezilya-Mısır, Güney Kore-Meksika.