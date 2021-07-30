Onat Kazaklı finalinde yarışacak

Kürekte tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. olan Onat Kazaklı D finalinde yarışacak. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu. Çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını yitiren ve C/D finalinde sıralama için yarışan Onat Kazaklı, dünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle altıncı sırada yer alarak D finaline kaldı. Milli sporcu, bugün olimpiyat sıralamasının belli olacağı D finalinde kürek çekecek.