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Haberler Spor Onat Kazaklı finalinde yarışacak

Onat Kazaklı finalinde yarışacak

Onat Kazaklı finalinde yarışacak

30.7.2021

Kürekte tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. olan Onat Kazaklı D finalinde yarışacak. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde milli kürekçi Onat Kazaklı, tek çifte (Mx1) C/D finalinde 6. oldu. Çeyrek final mücadelesinde 4. olarak madalya şansını yitiren ve C/D finalinde sıralama için yarışan Onat Kazaklı, dünkü yarışta 7.32.19'luk derecesiyle altıncı sırada yer alarak D finaline kaldı. Milli sporcu, bugün olimpiyat sıralamasının belli olacağı D finalinde kürek çekecek.

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