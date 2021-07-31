Bergama, Deniz Çörtlen’i aldı

3. Lig 1. Grup takımlarından Bergama Belediyespor, transferde iş bitiriyor. Gökhan Cingirt (Karacabey Belediye), Mustafa Gürbüz (Ağrı 1970), Murat Berkan Demir, Eren Karataş (Altay), Fikret Topaloğlu (Ofspor), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (Osmaniyespor) ve Yusuf Orhan'ı (Adıyaman 1954) kadrosuna katan kırmızı-lacivertliler, '1' numaralı mevkiye eski Manisasporlu Deniz Çörtlen'i transfer etti. Balıkesirspor altyapısında yetişen, geçen sezon Çorum forması giyen ve ligde sadece 44 dakika sahada kalan 22 yaşındaki kaleci, Manisaspor formasını 2. Lig ve 3. Lig'de 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020'de üç sezonda 29 kez giydi.

■ SERVET SARUN