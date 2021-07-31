Boksta Esra Yıldız çeyrek finale yükseldi

Kariyerinde ilk defa Tokyo 2020'de yer alarak olimpiyatlara katılan milli boksör Esra Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı. Yıldız kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez karşısında çok kontrollü bir maç çıkararak karşılaşmayı 5-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi.

RAKİBİ POTKONEN OLDU

Müsabakanın ilk raundunda rakibini 3-2 mağlup eden milli boksörümüz, ikinci ve üçüncü rauntları ise 5-0'lık net skorlarla kazanmayı başardıı. Esra Yıldız, 3 Ağustos Salı günü yapılacak çeyrek final karşılaşmasında milli sporcunun rakibi ise Finlandiya'dan Mira Potkonen oldu. Yıldız, altın madalyaya uzanmak istediğini söyledi.