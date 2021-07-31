Buca hız kesmiyor

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Bucaspor 1928, eski golcüsü Mehmet Fuat Gölbaşı ile anlaşma sağladı. Geçen sezonu Diyarbekirspor'da geçiren 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Bucaspor'a hoş geldin Mehmet Fuat Gölbaşı. İkinci Lig takımlarından Diyarbekirspor'dan transfer ettiğimiz 1991 doğumlu, santrfor oyuncusu Mehmet Fuat Gölbaşı ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadeleri kullanıldı. Gaziantepspor altyapısından yetişen deneyimli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Bucaspor forması giymişti. Geçen sezon İzmir ekibiyle aynı ligde şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli golcü Diyarbekirspor formasıyla 29 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRANSFER ATAĞINDALAR

TFF İkinci Lig'de de çok iddialı bir kadro kurmanın hazırlıklarını yapan Fırtına daha önce dış transferde Karacabey Belediyespor'dan stoper Onur Özcan, İstanbulspor'dan sol bek eski oyuncusu Abdullah Balıkuv, İnegölspor'dan merkez orta saha oyuncusu Metih Yüksel, Etimesgut'dan sol kanat Yusuf Yıldırım ve Galatasaray altyapısından sağ kanat Recep Gül'ü de bünyesine katmıştı.

BALCIOĞLU: KORKAKLIĞA YER YOK

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, yeni sezon öncesi ekibine çok güvendiğini belirtti. 2. Lig'in ne kadar zor olduğunun bilincinde olduklarını belirten başarılı teknik adam, "Biz her maçımızı final olarak göreceğiz. Son düdüğe kadar sayımız kaç olursa olsun sahada kazanmak için mücadele edeceğiz. Bizde korkaklığa yer yok. Kimseden çekinmiyoruz. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda savaşacağız. Genç bir ekibiz ve takıma güvenim tam. Takviyeler yaptık daha da yapacağız. Grubumuzda il ve önemli ilçe takımları var. Ancak biz ilkelerimizden ödün vermeden işimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.