Göztepe Kulübünün Twitter hesabından, "Covid-19 aşınızı olun. Yeniden hep birlikte olalım" başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Pandemi dolayısı ile ayrı kaldığımız evimize yeniden kavuşma zamanı geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nu yeniden doldurabilmek için passolig sahibi tüm taraftarlarımızı Covid-19 aşısı olmaya davet ediyoruz. Daha güçlü, daha güzel günler için evimizde hep birlikte olalım."
Göztepe'den taraftara aşı daveti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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