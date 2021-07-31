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Haydi Sultanlar

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün Arjantin’i 3-0 veya 3-1 yendiği takdirde ilk kez gruptan çıkacak

Haydi Sultanlar

31.7.2021

A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu'ndaki 4. maçında bugün Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Arjantin ile Ariake Arena'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TSİ 08.30'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Gruptan çıkmak için milli takıma Arjantin karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetler yetecek. A Milli Takım, gruptan çıkması halinde tarihinde ilk kez olimpiyatlarda çeyrek finale kalma başarısı gösterecek. Millilerin, 3-2 galibiyeti ve olası yenilgisi halinde gruptan çıkıp çıkamayacağı Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacağı son maçta belli olacak. Gruplarında ilk 4'e giren takımlar çeyrek finale yükselecek.

ÜÇ MAÇTA 4 PUAN TOPLADIK
A Milli Takım, grubundaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Sultanlar, grubundaki üçüncü maçında da ABD'ye 3-2 yenildi. B Grubu'nda 4 puanı bulunan Türkiye, 4. sırada yer alıyor.

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