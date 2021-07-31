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Haberler Spor Kayra Sayit judoda madalyayı ıskaladı

Kayra Sayit judoda madalyayı ıskaladı

Kayra Sayit judoda madalyayı ıskaladı

31.7.2021

Türkiye'yi Judo kadınlar +78 kiloda temsil eden Kayra Sayit, Fransız rakibine yenilerek olimpiyat 5'incisi oldu. Kayra Sayit, ilk turda Kamerun'dan Vanessa Hortace Mballa Atangana'yı wazaari ile mağlup ederek 2. tura yükseldi. Sayit, ikinci turda Ukrayna'dan Yelezaveta Kalanina'yı ippon ile yenerek çeyrek finale çıktı. Kayra Sayit, çeyrek finalde Japonya'dan Akira Sone'ye ippon ile mağlup oldu. Repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşılaştı ve maçı ippon ile kazanarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Kayra, bronz madalya için karşılaştığı Fransız Romane Dicko'ya yenildi ve 2016 Rio'da olduğu gibi olimpiyatları beşinci tamamladı
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