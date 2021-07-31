Kızılcabölük’e genç santrafor

Dış transferde hız kesmeyen 3. Lig 2. Grup temsilcisi Kızılcabölükspor, TFF 1. Lig ekibi Manisa FK'dan genç santrafor Mehmet Berke Yanmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 20 yaşındaki golcü, dış transferde Mekik'in 12. futbolcusu oldu. Salihlispor altyapısında 2013 yılında futbola başlayan 20 yaşındaki golcü Mehmet Berke Yanmaz, daha sonra Turgutluspor, ardından da Manisa Futbol Kulübü'ne transfer oldu. 3 yıl Manisa FK'nın formasını terleten Yanmaz, geçen sezon Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a kiralık olarak gönderilmişti. Öte yandan sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hasan Şermet yönetiminde sürdürüyor.

■ SEBAHATTİN ALP