Manisa FK sil baştan

2. Lig'de namağlup şampiyon olup rekorlara imza atan ve tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig hedefiyle girmeye hazırlandığı 2021-2022 sezonuna flaş transferlerle başlayacak. Transfer döneminde nokta atışı yapan siyah-beyazlılar, 3 yabancı takviyesiyle dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki Slovenyalı 10 numara Leon Sever (NK Tabor Sezana), Süper Lig ekibi Gaziantep FK'dan Portekizli 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Sousa ve Antalyaspor'dan Jamaikalı 31 yaşındaki forvet oyuncusu Dever Orgill transferleri Türkiye'de ses getirdi. Basamakları hızlı çıkan Manisa FK'da gözler Süper Lig'de.

11 TAKVİYEYLE GÜÇLENDİLER

Süper Lig ekibi Denizlispor'dan ön libero Kubilay Aktaş ve sol bek Özgür Çek, Giresunspor'da şampiyonluk yaşayan stoper Sadi Karaduman, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan sol kanat Anıl Koç, bir başka Süper Lig takımı Hatayspor'dan sağ kanat Selim Ilgaz, Eskişehirspor'dan sağ bek Bedirhan Altunbaş, Keçiörengücü'nden kaleci Muhammet Birkan Tetik ve Samsunspor'dan stoper Veli Çetin yeni sezonda Manisa FK'nın en büyük kozları olacak. Başkan vekili Engin Anlı, transfer çalışmalarının sürdüğünü, 3-4 önemli takviye daha yapacaklarını müjdeledi.

■ ÜMİT YÖNEY