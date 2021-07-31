  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Turgutlu’da Hamit başarıya inanıyor

Turgutlu’da Hamit başarıya inanıyor

Turgutlu’da Hamit başarıya inanıyor

31.7.2021

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'un defans oyuncusu Hamit Kulya, takıma katılan transferlerle rekabetin en üst noktaya ulaştığını belirti. Hamit, "Herkes formayı almak için canla başla çalışıyor. Bu da başarıyı getirecek" ifadelerini kullandı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutlu’da Hamit başarıya inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.