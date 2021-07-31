Turgutlu’da Hamit başarıya inanıyor

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor'un defans oyuncusu Hamit Kulya, takıma katılan transferlerle rekabetin en üst noktaya ulaştığını belirti. Hamit, "Herkes formayı almak için canla başla çalışıyor. Bu da başarıyı getirecek" ifadelerini kullandı
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