Uşakspor, Tayyib Kanarya’yı kaptı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Uşakspor, dış transferde günlerdir uzun uğraşlar verdiği Manisa FK'dan santrafor Tayyib Kanarya'yı kadrosuna kattı, önemli bir hamle yaptı. Aşigolar, 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Manisa FK'dan, ligin ikinci yarısını kiralık olarak 3. Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor'da geçiren 26 yaşındaki santrafor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kayserili 1995 doğumlu oyuncu, Pazarspor, Kayseri Erciyes, GMG Kastomonuspor, Bayrampaşaspor, Bayburt Özel İdarespor, Bandırmaspor, Manisa FK ve 68 Aksaray Belediyespor formalarını başarıyla giydi. 26 yaşındaki forvet, 3. Lig'de 31, 2. Lig'de 99, 1. Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda 6 kez görev yaptı, fileleri de 44 kez havalandırdı. imza attı.

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