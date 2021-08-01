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Haberler Spor Antalya ile karşılaşacaklar

Antalya ile karşılaşacaklar

Antalya ile karşılaşacaklar

1.8.2021

HAZIRLIKLARINI Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay, yarın ikinci hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 6 Ağustos Cuma günü ise TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Girenspor'u 3-0 yenmişti. Altay, 7 Ağustos Cumartesi günü Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde son çalışmasını yaparak İzmir'e dönecek. Siyah-beyazlılar daha sonra 2 gün izin yaparak lig hazırlıklarına tesislerinde devam edecek.

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