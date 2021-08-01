Manisa FK’ya Fransız kanat

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü, prensipte anlaşma sağladığı Guevin Tormin'i resmen kadrosuna kattı. Takımın kamp yaptığı Afyonkarahisar'a gelen Fransız kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Afyonkarahisar'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve sportif direktör Serkan İşyapan yer aldı. Futbola Red Star altyapısında futbola başlayan Tormin, 2014-2015 sezonunda Monaco altyapısına gitti. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017-2018 sezonunda Belçika ekibi Cercle Brugge takımına transfer oldu. Belçika temsilcisiyle 55 karşılaşmada saha çıkan Tormin, 2019-2020 sezonunda Fransa Ligue 2 ekiplerinden Chateauroux takımına transfer oldu.

CÜNEYT HASÇELİK