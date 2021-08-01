  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Usakspor, Celal Emir ve Kerem’i kiraladı

Usakspor, Celal Emir ve Kerem’i kiraladı

Usakspor, Celal Emir ve Kerem’i kiraladı

1.8.2021

2. Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan Celal Emir Dede ve Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Celal Emir Dede ve 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere." Kerem, geçen sezon 1. Lig ekibi Giresunspor'da 28 lig, 3 Türkiye Kupası maçında 1096 dakika sahada kaldı. Balıkesirspor altyapısında yetişen ve geçen sezonun ilk yarısında Bal-Kes'te lig 13, kupada 1 kez forma giyen Celal Emir, Çaykur Rizespor'a 1 kez forma şansı buldu.

SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Usakspor, Celal Emir ve Kerem’i kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.