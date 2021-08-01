Usakspor, Celal Emir ve Kerem’i kiraladı

2. Lig Beyaz Grup ekibi Uşakspor iki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan Celal Emir Dede ve Beşiktaş'tan Kerem Kalafat'ı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da tamamlayan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Celal Emir Dede ve 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerem Kalafat'ı Beşiktaş'tan 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Birlikte nice zaferlere." Kerem, geçen sezon 1. Lig ekibi Giresunspor'da 28 lig, 3 Türkiye Kupası maçında 1096 dakika sahada kaldı. Balıkesirspor altyapısında yetişen ve geçen sezonun ilk yarısında Bal-Kes'te lig 13, kupada 1 kez forma giyen Celal Emir, Çaykur Rizespor'a 1 kez forma şansı buldu.

SERVET SARUN