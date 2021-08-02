20 basamak atladık

Olimpiyat oyunlarında 8. gün tamamlanırken Çin, 21 altın, 13 gümüş ve 12 bronz madalyayla zirvede bulunuyor. Türkiye 7. günü 2 bronz madalyayla 60. sırada tamamladı. Ev sahibi Japonya, 17 altın, 5 gümüş ve 8 bronz madalyayla ikinci, 16 altın, 17 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunan ABD ise üçüncü sırada yer aldı. Tokyo 2020'deki ilk altın madalyasını okçulukta Mete Gazoz ile kazanan Türkiye, oyunlardaki üçüncü madalyasını aldı ve 40. sıraya yükseldi. Türkiye, milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu'nun yarı finale çıkmasıyla birer madalyayı daha garantilemişti. İki sporcunun alacağı madalyalarla sıramız yükselebilir.