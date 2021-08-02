Ateş ve Deniz Çınar günü 9. sırada geçti

Yelkende 470 sınıfında Ateş ve Deniz Çınar kardeşler yarışlarını sürdürdü. Milli sporcular 7 ve 8. yarışları geride bırakırken 3 basamak geriye düştü ve günü 9. sırada tamamladı. Ateş ve Deniz Çınar, bugün iki yarış daha yapacak. Çınar kardeşler bugünkü yarışta da başarılı olacaklarını söyledi.

DİĞER