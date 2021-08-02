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Haberler Spor Ateş ve Deniz Çınar günü 9. sırada geçti

Ateş ve Deniz Çınar günü 9. sırada geçti

Ateş ve Deniz Çınar günü 9. sırada geçti

2.8.2021

Yelkende 470 sınıfında Ateş ve Deniz Çınar kardeşler yarışlarını sürdürdü. Milli sporcular 7 ve 8. yarışları geride bırakırken 3 basamak geriye düştü ve günü 9. sırada tamamladı. Ateş ve Deniz Çınar, bugün iki yarış daha yapacak. Çınar kardeşler bugünkü yarışta da başarılı olacaklarını söyledi.
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