Yelkende 470 sınıfında Ateş ve Deniz Çınar kardeşler yarışlarını sürdürdü. Milli sporcular 7 ve 8. yarışları geride bırakırken 3 basamak geriye düştü ve günü 9. sırada tamamladı. Ateş ve Deniz Çınar, bugün iki yarış daha yapacak. Çınar kardeşler bugünkü yarışta da başarılı olacaklarını söyledi.
Ateş ve Deniz Çınar günü 9. sırada geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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