‘Manisa’nın yeni kozu olacağım’olacağım’

Manisa FK'nın yeni transferi Andre Sousa, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Takıma çok çabuk uyum sağladığını ifade eden Sousa, "Hep birlikte çok verimli bir şekilde yeni sezona hazırlanıyoruz. Şampiyorluk için burdayım" dedi. Takımın başarısı için hazır olduğunu vurgulayan Portekizli orta saha, "Sezon sona erdikten sonra Manisa FK'dan teklif aldım. Kulübün hedefleri ve projeleri bu kararı almamda çok etkili oldu. Süper Lig'den bir alt lige gelmem radikal bir karar gibi görünebilir ama kulübün hedeflerini öğrendikten sonra çok rahat bir şekilde teklifi kabul ettim. Süper Lig'de orta sıralarda mücadele eden bir takımda oynamayı değil FK'yı tercih ettim. Takıma geldiğimden beri çok bir zaman geçmedi ama takımımın karakterini, futbolcuların kalitelerini, antrenmanların seviyelerini çok iyi görüyorum. Süper Lig'e yakın zamanda çıkabilecek bir takımız. Kampta çok iyi bir aile ortamı var. Uyum sorunu yaşamadım" diye konuştu.



'TÜRKLER ÇOK FARKLI'ÇOK

PORTEKİZ ile Türk insanının çok farklı yapıda olduğunu da vurgulayan Andre Sousa, "Portekiz ve Türk halkı çok farklı özelliklere sahip. Türk insanının karakterini çok seviyorum. Ülkelerine bağlı ve hırslı bir yapıları var. Benim ülkemde özellikle iş hayatında herkes çok panik ve stresli halde. Ancak Türk insanı rahat ve birbirleriyle iyi iletişim kuran bir millet. Türkiye'nin yemekleri de çok güzel" dedi.



'ÖĞRETMEN OLURDUM"

FUTBOLCU olmaması halinde öğretmenlik yapabileceğini söyleyen Sousa, "Futbolcu olmasaydım kesinlikle yine futbolun içinde olurdum ama futbol olmasaydı belki öğretmen olabilirdim. Ailemle ve çocuklarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Gitar çalmayı çok istiyordum hatta denedim ama parmaklarım çok acıdığı için bıraktım. Konsol oyunları oynamayı seviyorum. Bir de çok fazla dizi ve film izlemeyi seviyorum" dedi.