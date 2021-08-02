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Haberler Spor Son dakika: Rıza Kayaalp'ten bronz madalya

Son dakika: Rıza Kayaalp'ten bronz madalya

Son dakika... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh'i yenerek madalyanın sahibi oldu. Rıza Kayaalp, 3 olimpiyatta madalya kazanarak Türk spor tarihine geçti.

Son dakika: Rıza Kayaalp'ten bronz madalya

02.08.2021, 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021, 14:28

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi.

Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.

Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.

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