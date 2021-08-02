Son dakika: Rıza Kayaalp'ten bronz madalya

Makuhari Messe'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi.
Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.
Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.
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