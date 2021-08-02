Sultanların rakibi Rusya

OLİMPİYAT oyunlarında B Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Rusya Olimpiyat Komitesi ile oynayacağı karşılaşmayla grup mücadelesini tamamlayacak. Ariake Arena'daki karşılaşma TSİ 08.20'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak verilecek. Milliler, B Grubu'ndaki 4 maçta Çin ile Arjantin'i 3-0'lık skorlarla yenerken, İtalya'ya 3-1 ve ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Sultanlar, elde ettiği 7 puanla 6 takımlı grupta 4. sırada bulunuyor. B Grubu'nda 3 maç kazanan ve 8 puanı bulunan Rusya Olimpiyat Komitesi ise 2. sırada yer alıyor. Milliler, rakiplerini yenerek A Grubu çapraz eşleşmesinde avantajlı bir konum elde etmeye çalışacak.