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Haberler Spor Atletizmde Yasemin Can sekizinci oldu

Atletizmde Yasemin Can sekizinci oldu

Atletizmde Yasemin Can sekizinci oldu

3.8.2021

MİLLİ atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metre finalinde 8. oldu. Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde yer alan 15 atletten biri olan Yasemin, yarış boyunca ön gruptan kopmadı. Son tura kadar hep ilk 5'in içinde olan ancak temponun iyice artmasıyla geriye düşen Yasemin, yarışı 14.46.49'la bitirdi ve 8. oldu. Altın madalyayı Hollandalı Sifan Hassan, 14.36.79'luk zamanıyla kazandı. Gümüş madalyayı Kenyalı Hellen Obiri 14.38.36'lık derecesiyle, bronz madalyayı ise Etiyopyalı Tsegay 14.38.87'lik zamanıyla elde etti.

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