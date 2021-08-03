  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Boksta Esra Yıldız çeyrek finale çıkıyor

Boksta Esra Yıldız çeyrek finale çıkıyor

Boksta Esra Yıldız çeyrek finale çıkıyor

3.8.2021

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız, 60 kiloda Arjantinli rakibi Dayana Erika Iohanna Sanchez'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Yıldız, ikinci turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez'i 5-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Esra Yıldız, çeyrek finalde bugün Finlandiya'dan Mira Potkonen'le mücadele edecek. Milli boksörümüzün çeyrek final mücadelesi TSİ 11.15'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boksta Esra Yıldız çeyrek finale çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.