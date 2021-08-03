Boksta Esra Yıldız çeyrek finale çıkıyor

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Esra Yıldız, 60 kiloda Arjantinli rakibi Dayana Erika Iohanna Sanchez'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Kadınlar 60 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Yıldız, ikinci turda ise Arjantinli Erika Iohanna Sanchez'i 5-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Esra Yıldız, çeyrek finalde bugün Finlandiya'dan Mira Potkonen'le mücadele edecek. Milli boksörümüzün çeyrek final mücadelesi TSİ 11.15'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.