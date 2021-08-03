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Bravo Yasemin

Milli güreşçimiz kadınlar 76 kilo mücadelesinde Kırgız Kyzy’i bir dakika 24 saniyede tuşla yenerek tarihi bir başarıya ulaştı

Bravo Yasemin

3.8.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya kazandı. Makuhari Messe'deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Yasemin, Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Yasemin kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti. Olimpiyatlarda üçüncü olmanın sevincini yaşadığını belirten Yasemin Adar, "Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tokyo'dan madalya ile dönmek ve bir ilki başarmak gurur verici" dedi.



RIZA'DAN DA BRONZ
MİLLİ güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı. Grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı. Buruk bir sevinç yaşadığını açıklayan milli güreşçi Rıza Kayaalp, "Güreşte ikinci kez 3 olimpiyat madalyası kazanmış sporcu olarak tarihe geçmek nasip oldu ama altın madalya olmadı" diye konuştu.

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