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Haydi hayırlısı

UEFA Avrupa Ligi’nde G.Saray Randers ile Fenerbahçe ise Neftçi Bakü- Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi’nde Trabzon Roma, Sivasspor ise L.Plovdiv-Kopenhag maçının kazananıyla oynayacak

Haydi hayırlısı

3.8.2021

UEFA Avrupa ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Play-Off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç temsilcisi St Johnstone takımını geçmesi durumunda Play-Off turunda Danimarka'dan Randers ile karşılaşacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play- Off turunda Neftçi (Azerbaycan)-HJK Helsinki (Finlandiya) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Trabzonspor, Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda Play-Off turunda İtalya'nın Roma takımıyla kozlarını paylaşacak. Sivasspor ise 3. ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda Play-Off'ta Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi Play-Off turu maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

G.SARAY KAYBEDERSE!
GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacağı St Johnstone (İskoçya) takımına elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda, Vojvodina (Sırbistan)-LASK (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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