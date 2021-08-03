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Haberler Spor Kopenhag çok güçlü

Kopenhag çok güçlü

Kopenhag çok güçlü

3.8.2021

Sivasspor'un Dinamo Batum'u elemesi halinde muhtemel rakiplerinden biri olan Kopenhag, Randers gibi Danimarka temsilcisi. Danimarka Süper Ligi'nde son yıllardaki dominasyonu ile dikkat çeken Kopenhag, geçen yıl Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmış ve temsilcimizi elemişti. Diğer muhtemel rakip Lokomotiv Plovdiv ise Bulgaristan Ligi'ni geçen sezon 2. sırada bitirdi.

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