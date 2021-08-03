Kopenhag çok güçlü

Sivasspor'un Dinamo Batum'u elemesi halinde muhtemel rakiplerinden biri olan Kopenhag, Randers gibi Danimarka temsilcisi. Danimarka Süper Ligi'nde son yıllardaki dominasyonu ile dikkat çeken Kopenhag, geçen yıl Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda karşılaşmış ve temsilcimizi elemişti. Diğer muhtemel rakip Lokomotiv Plovdiv ise Bulgaristan Ligi'ni geçen sezon 2. sırada bitirdi.