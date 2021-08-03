Mete Gazoz çılgınlığı

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yenerek olimpiyat şampiyonu olan milli okçu Mete Gazoz, yurda döndü. Altın madalyalı sporcu İstanbul Havalimanı'nda Türk bayrakları ve çiçeklerle 'Türkiye seninle gurur duyuyor' sloganlarıyla karşılandı. Mete Gazoz, "Boynumdaki altın madalyadan ziyade, küçük kardeşlerime örnek olabilmek benim için daha önemli" dedi.

FİNAL ANINI HEP HAYAL ETTİM

Mete Gazoz şöyle devam etti: "Tokyo'da o oku bir defa atmış gibi gözüküyorum. Ben o oku 5 yıl boyunca belki de yüz binlerce, milyonlarca kez attım. Her defasında gece yattığım zaman kafamda kurduğum oydu. Finale çıkıyorum ve son oku atmam gerekiyor. Ben o anı hep hayal ettim ve başardım. Madalya benim boynumda olabilir ama bu madalyayı ben tek başıma aldım şampiyon oldum anlamına gelmiyor. Okçulukta ilk defa tarihimizin madalyasını aldık."



FOTOĞRAFIN ANLAMI FARKLI

METE Gazoz, olimpiyatlarda çekilen fotoğrafın anlamının farklı olduğunu söyledi. Gazoz, "O anda orada ne hissettiysem yüzüme yansıdı. Ben keyif aldığım sürece her zaman şampiyon olacağım. Rol model bir simge olmak için yaşım çok küçük. Altın madalya almış olabilirim ama rol model olmak için bu henüz hiçbir şey. Benden küçük arkadaşlarıma sadece tavsiye verebilirim. Antrenmanlarını aksatmasınlar, pes etmesinler. Herkes şampiyon olabilir, neden olmasın. Boynumdaki altın madalyadan ziyade, küçük kardeşlerime örnek olabilmek benim için daha önemli" dedi.

ÇITA DAHA DA YÜKSELDİ

TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, milli sporcu Mete Gazoz'un şampiyonluğunun geleneksel okçuluğu mutlu ettiğini söyledi. Cengiz Toksöz, "Türk okçuluğu kategorisinde inşallah başarılı sporcularımızı yetiştirme adına elimizden gelen gayreti devam ettireceğiz" dedi.



BİR AY SONRA YENİDEN

OLİMPİYATLARDA okçulukta altın madalyanın sahibi olan Mete Gazoz, 1 hafta yoğun şekilde kutlamalara devam edeceklerini ancak antrenmanlara başlaması gerektiğini ifade etti. Gazoz, "Bir ay sonra Dünya Şampiyonası var ve bu kez olimpiyat şampiyonu olarak katılacağım. Atrenmanlarıma devam edeceğim" dedi.