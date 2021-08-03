Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyası İzmirli Ferhat Arıcan'dan geldi

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan tarihi başarı elde etti. Erkekler artistik cimnastik paralel bar finalinde 15.633 puan alan Ferhat Arıcan, bronz madalya kazanarak bir ilki başardı.





Sekiz sporcunun yarıştığı finali üçüncü olarak tamamlayan Ferhat Arıcan bronz madalya kazanırken, yarışmada Çinli sporcu Jingyuan Zou 16.233 puanla altın madalya, Alman cimnastikçi Lukas Dauser ise 15.700 puanla gümüş madalyayı elde etti.



TÜRK SPORCULAR İÇİN ARTİSTİK CİMNASTİK YARIŞMALARI SONA ERDİ

Tokyo 2020'de Türkiye'yi artistik cimnastikte erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı temsil etti. Ferhat Arıcan'ın yarıştığı ve bronz madalya kazandığı finalin ardından Türk sporcular için artistik cimnastik yarışmaları sona erdi.





Türk sporculardan Nazlı final göremezken, 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilk gerçekleştirilirken, bir de bronz madalya geldi.

GÖTEPE'DEN TEBRİK

Türkiye'nin cimnastik tarihinde ilk madalyasını kazanan Ferhat Arıcan'a bir tebrik de sporcusu olduğu Göztepe'den geldi.





"BİZLERE BU GURURU YAŞATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Sosyal medya hesaplarında Ferhat Arıcan için paylaşım yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Tebrikler Ferhat! Seninle gurur duyuyoruz. Bizlere bu gururu yaşattığın için teşekkürler" mesajını paylaştı. Göztepeli taraflar da kulübün paylaştığı gönderiye kısa sürece binlerce etkileşim vererek, "Helal olsun sana", "Tebrikler", "Gururumuzsun Ferhat" şeklinde yorumlarda bulundu.