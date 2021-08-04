Boksta heyecan

OLİMPİYAT Oyunları'nda boks branşında kadınlarda bugün yarı final heyecanı yaşanacak. 69 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli, TSİ 08.30'da Hindistan'dan Lovlina Borgohain ile karşılaşacak. Sürmeneli, ilk tur maçında Polonyalı Karolina Koszewska'yı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sürmeneli, çeyrek finalde Ukrayna'dan Anna Lysenko ile karşılaştı. Sürmeneli, Lysenko'yu 5-0 yenerek yarı finale yükselirken, madalyayı da garantiledi. 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu da Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ile TSİ 08.00'de kapışacak. Çakıroğlu, Tayland'dan Jutamas Jitpong'u 5-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Buse Naz bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantiledi.