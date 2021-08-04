  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi

Boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12'inci gününde boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

Boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi

04.08.2021, 08:54

Kokugikan Arena'da Busenaz, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.