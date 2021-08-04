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Haberler Spor Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı

Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncusu Yılmaz Basravi, yeni sezonda kiralık olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nda forma giyecek.

Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı
AA

04.08.2021, 15:45

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Yılmaz Basravi'nin sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu'na kiralandığı belirtilip, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna başarı dileğinde bulunuldu.

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