Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Yılmaz Basravi'nin sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu'na kiralandığı belirtilip, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna başarı dileğinde bulunuldu.
Kamuoyunun Bilgisine: Oyuncumuz Yılmaz Basravi sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu'na kiralanmıştır.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 4, 2021
Başarılar Yılmaz👊#Göztepe pic.twitter.com/9yF1nrnhSr
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Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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