Sertaç Çam Süper Lig hedefinden emin

Manisa Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Sertaç Çam, ikinci şampiyonluğun geleceğini iddia etti. Afyonkarahisar'da iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ifade eden Sertaç, "Kamp sürecimiz çok iyi gidiyor. Güzel bir ortamımız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Geçen seneden beri bir sistem içerisinde oynuyoruz. Geçen sezon bunun meyvelerini aldık. İnşallah bu sezon da TFF 1. Lig'de güzel işlere imza atmak istiyoruz. Sezona iyi başlayıp Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.



'FUTBOL BİR TAKIM OYUNU'

Sertaç, "Bireysel performans olarak yaptıklarımı konuşmadım, konuşmayı da sevmiyorum. Futbol bir takım oyunu. 11 kişi sahaya çıkıyor ve 11 kişi ile oyuna sonradan giren arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Skor ve asist olarak ben öne çıkmış olabilirim ama bu başarıda herkesin emeği var. Bu anlamda takımdan ayrılan, şuan aramızda olan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin o güzel şampiyonlukta emeği vardı. Benim başarımda da herkesin hakkı var. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



'HEDEFİM SÜPER LİG'DE OYNAMAK' 

YENİ sezon öncesi öngörülerini ve hedeflerini anlatan başarılı oyuncu Sertaç, "Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak futbol oynuyorum. Her zaman bir hedefim vardı. TFF 1. Lig'de oynayarak o hedefimi gerçekleştirdim. Şu anki hedefim de Süper Lig'de oynamak. Bunu Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarmak da benim için ayrıca güzel olacaktır. Süper Lig heyecanını yaşamak istiyorum. Bunu da gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

'TRİBÜNLER BİR AN ÖNCE DOLSUN'

TRAFTARLARA mesaj gönderen Sertaç Çam, "Pandemi nedeniyle statlar uzun zamandır sessiz. Taraftarlar futbol için çok önemli. Bu sezon yüzde 50 de olsa tribünler açılacak. Umarım pandemi süreci bir an evvel sona erer ve tüm tribünler dolu olur. Biz de taraftarımızla yeniden buluşacağımız için mutluyuz. Taraftarımız bize desteğini esirgemesin. Takımımızın başarısı için hep birlikte çalışacağız. İnşallah geçen sezon yaşadığımız şampiyonluğu bu sezon taraftarımızla birlikte yaşarız" diye konuştu.