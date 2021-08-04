‘Stopere takviye istedi’

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da, Göztepe'yle oynanan hazırlık maçının ardından konuşan teknik direktör Kadir Kar, defans bölgesine takviye istedi. Siyah-beyazlıların eksik bölgelerinden bahseden Kar, "Stoper mevkiinde defans bloğunda alternatif bir isme ihtiyacımız var. Onur Demir'in aramızda olmayışı bizi sıkıntıya sokuyor. Oraya bir takviye düşünüyoruz. Bir stoper takviye edeceğiz" diye konuştu. Kar, Göztepe'yle oynanan hazırlık maçında takımın ortaya koyduğu performanstan ve takımdaşlıktan memnun olduğunu söyledi.



'BU MAÇ ÖLÇÜ OLACAK'

SÜPER Lig ekibi Göztepe'ye karşı iyi oynadıklarına dikkat çeken Kar, "Fiziki açıdan ne durumda olduğumuzu gördük. Takımı fizik olarak belli bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Daha sonra taktiksel idmanlarımıza başlayacağız. Takımdaşlık iyi seviyede. Göztepe'ye karşı iyi mücadele ettik. Herkesten memnunum" dedi. Kar, 7 Ağustos'ta oynanacak Turgutluspor maçının takımın genel durumunu görmek için ölçü olacağını kaydederek, "Bu maçta hem oyun hem de fizik olarak ne durumda olduğumuzu göreceğiz. O maç bizi daha iyi aydınlatacak" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ