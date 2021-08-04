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Haberler Spor Teşekkürler Esra

Teşekkürler Esra

Boksta 60 kiloda mücadele eden milli sporcumuz çeyrek final maçında Finlandiya’dan Potkonen’e yenilerek elendi

Teşekkürler Esra

4.8.2021

Boks branşı kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, çeyrek finalde elendi. Esra Yıldız, Finlandiya'dan Johanna Marjut Mira Potkonen'le karşılaştı. Milli boksör ilk rauntta 40 yaşındaki sporcu karşısında etkisiz oldu ve Potkonen, 5 hakemin 4'ünden daha fazla puan aldı. Esra, ikinci rauntta da rakibine üstünlük kuramadı. Finli sporcu bu rauntta da 3 hakemin tam puanını aldı ve son raunda büyük üstünlükle girdi. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Potkonen, karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi. Esra ilk kez katıldığı olimpiyatta umduğunu bulamadı.

BAKAN TESELLİ ETTİ
Milli boksörü maçın bitiminde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu teselli etti.

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