15 kişilik güçlü yönetim

Denizlisporlu taraftarlara hitaben kısa bir konuşma yapan başkan Mehmet Uz, 'İnanmadığım hiçbir yola girmedim. İnşallah hep birlikte Denizlispor'u layık olduğu yere taşıyacağız. Taraftarlarla bütünleşerek yeni bir sayfa açacağız" dedi. Muhammed Üstek ise kongre sonrası, "İlk olarak, Denizlispor'un sosyal medya hesaplarındaki taraftar engellemelerini kaldıracağız" dedi. Mehmet Uz'un 15 kişilik yönetim listesi şu isimlerden oluştu: Muhammed Üstek, Fethi Akcan, Ahmet Selvi, Taner Atilla, Veli Çıtışlı, Erol Çalık, Hikmet Olgun, Ahmet Aşıkoğlu, Necip İrdem, Erdinç Bilge, İsmet Kaya, İhsan Niyaz, Recep Dayı, Nevzat Yılmaz.