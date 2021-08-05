Boksta destan yazıyoruz

Olimpiyat oyunlarında boksta iki milli sporcumuz tarih yazmaya devam ediyor. Kadınlar 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'u yenerek adını finale yazdırdı. Buse Naz Çakıroğlu, 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te altın madalya mücadelesi verecek. Çakıroğlu, finalde Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşacak. Bulgar Krasteva ise ev sahibi Japonya'dan Tsukimi Namiki'yi dize getirerek Çakıroğlu'nun rakibi oldu. 69 kiloda ise Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan Lovlina Borgohain'i yenerek finale kaldı. Sporcumuz finalde ABD'li Oshae Jones'u 4-1 yenerek adını finale yazdıran Çinli Hong Gu ile kapışacak.



İKİSİ DE ÇOK İDDİALI

Trabzonsporlu Busenaz Sürmeneli, Çinli Hong Gu ile yine cumartesi günü TSİ 09.15'te altın madalya için mücadele edecek. İki sporcumuz da altın madalyanın sahibi olacaklarını söyledi.





SÜRMENELİ: HAYALİMDEKİ FİNALDEYİM

Busenaz Sürmeneli hayallerindeki finale çıkacağı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sürmeneli, "13 yıldır bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Tüm fedakarlıkları bu hedef doğrultusunda yaptık ve Tokyo'ya da hazır halde geldik. Amacım ülkeme altın madalya ile dönmek. Ülkemde üzücü olaylar yaşanıyor. Biz Türkler olarak bir ölür bin diriliriz. Türkler asla hafife alınamaz. Böyle bir dönemde insanlara bir nebze de olsa mutluluk verdiysem ne mutlu bana. Benim maçlarım genelde ülkenin zor zamanlarına denk geliyor. Böyle olunca da bayrağımız için farklı savaşıyorum. Ben asla pes etmem" dedi.



ÇAKIROĞLU: ALTIN MADALYA İSTİYORUM

Boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkacak Buse Naz Çakıroğlu, hedefinin altın madalyayı kazanmak olduğunu söyledi. İlk hedefine ulaştığını dile getiren Buse Naz, "Finale çıkmak yeterli değil, altın madalya kazanmak istiyorum. Heyecanımızı kontrol etmeye ve sevincimizi ortada tutmaya çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'de olmayan kadın boksundaki altın madalyamızı alacağız. Türk kadınının gücünü bir kez daha göstereceğiz. Biz altın madalya almak için buradayız" diye konuştu.



KASAPOĞLU: İKİ ALTIN MADALYA BEKLİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, boksta Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nden altın madalya beklediklerini söyledi. İki sporcunun da çok iyi maçlar çıkardığını açıklayan bakan Kasapoğlu, "Türk halkını bir daha sevindireceklerine inanıyorum. Olimpiyatlarda boksta tarih yazmaya devam edeceğiz. İki sporcumuza da başarılar diliyorum" diye konuştu.