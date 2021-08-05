Deniz ve Ateş Çınar kardeşler tarihe geçti

Yelkende 470 sınıfında ülkemizi temsil eden ve olimpiyatlarda ilk kez madalya turunda yarışma başarısı gösteren Deniz- Ateş Çınar kardeşler olimpiyat 10.'su oldu. Kardeşler, bu başarılarıyla Türk yelkenciliğinde bir ilke imza atarak tarihe geçti. Türkiye, 1936'dan beri katıldığı olimpiyat oyunlarında sadece 3 kez madalya yarışına kalırken ikisi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Deniz-Ateş Çınar ve Alican Kaynar'dan geldi. Alican Kaynar Finn sınıfında olimpiyat 8.'si, Deniz- Ateş Çınar ikilisi ise 470 sınıfında 10. olarak göğsümüzü kabarttı. Milli sporcular, 10 yarış sonunda 10 sporcunun katıldığı madalya mücadelesinde yer aldı.

AVUSTRALYA ZİRVEDE

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyayı Avustralyalı Mathew Belcher-Will Ryan ikilisi kazandı. Gümüş madalyayı İsveç'ten Anton Dahlberg-Fredrik Bergstrom ikilisi, bronz madalyayı ise Yeni Zelanda'dan Paul Snow Hansen- Dan Willcox çifti elde etti.