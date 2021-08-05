Güreşte başarısız olduk

Mindere çıkan milli güreşçiler Osman Göçen ile Süleyman Atlı, yenildikleri rakiplerinin final şansını yitirmelerinin ardından oyunlara veda etti. Serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi. Rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergileyen milli güreşçi, ilk yarıyı 8-1 geride geçti. Göçen, ikinci yarıda da sayı vermekten kurtulamadı. Müsabakayı teknik üstünlükle kaybeden Osman Göçen, rakibinin final bileti alamaması üzerine olimpiyatlara veda etti. 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı da son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye mağlup oldu. Milli güreşçi Süleyman Atlı, ikinci yarıda verdiği sayılarla farkın 3'e çıkmasına bir türlü engel olamadı.

SÜLEYMAN ATLI KAHROLDU

BİTİME bir dakika 21 saniye kala iki sayı birden alan milli güreşçi, agresif oyun sergileyerek sayı aradı. Süleyman Atlı, savunmada kalan rakibine 3-2 mağlup oldu. İranlı güreşçinin de finale yükselememesi üzerine elendi.