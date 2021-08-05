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Haberler Spor Manisa’ya ikinci Slovenyalı

Manisa’ya ikinci Slovenyalı

Tabor Sezana'dan 23 yaşındaki Sloven orta saha Leon Sever’i alan siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki Kouter’le de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Manisa’ya ikinci Slovenyalı

5.8.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, kadrosuna ikinci Slovenyalı oyuncuyu kattı. İlk hamlesini Tabor Sezana'dan 23 yaşındaki Sloven orta saha Leon Sever'i renklerine katarak yapan siyah-beyazlılar, NS Mura ekibinden yine Slovenyalı 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Nino Kouter'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

'İDDİALI TAKIMDAYIM'
İmza törenine katılan kulüp CEO'su Yılmaz Bal ve sportif direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Nino Kouter'in takıma güç katacağını belirterek oyuncuya başarı dileklerini ilettiler. Siyah-beyazlı takımın Afyonkarahisar'da kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde konuşan yeni transferi Nino Kouter, "Manisa'nın hedefleri bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübün başarısı için elimden gelenin en iyisin yapacağım" diye konuştu.

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