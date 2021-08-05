Mekik’e FIFA’dan 500 bin Euro destek

3. Lig 2. Grup'ta yer alan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'un kasasına FIFA'dan 500 bin Euro girecek. Korona virüs nedeniyle maddi açıdan zor günler geçiren kulüplere destek kararı alan FIFA'nın yaşanan bu sorunlara kayıtsız kalmayacağını açıklamasıyla birlikte, TFF'ye gelen yardım parası Türk takımları da dağıtılmaya başlandı. Merkezi İsviçre'nin Zürih şehrinde bulunan FIFA'nın krizle karşı karşıya olan futbol endüstrisi için acil durum fonundan oluşturduğu destek paketiyle 2 milyar 740 milyon dolarlık nakit rezervini kullanarak, futbol federasyonlarına yardım ettiği belirtildi. Destek ile Süper Lig ekiplerine 2 milyon, 1. Lig takımlarına 1.5 milyon, 2. Lig'deki her takıma 1'er milyon, 3. Lig'de ise takım başına 500 bin Euro düşüyor.

■ SEBAHATTİN ALP