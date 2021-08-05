Necati Er finale çıkıyor

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 12 kişinin finale kalacağı üç adım atlama elemelerinde yarışan milli atlet Necati Er, bugün finalde yarışacak. Er, Türk spor tarihinde olimpiyatlarda Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra finalde mücadele ederek madalya peşinde koşacak. Er, üç adım atlama yarışlarında TSİ 05.00'te piste çıkacak. Necati Er, final barajının 17.05 olduğu üç adım atlama elemelerinde B serisinde yarıştı. Sporcumuz 17.13 atlayarak finale kalmıştı.