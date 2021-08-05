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Haberler Spor Şahin Şenoduncu madalya peşinde

Şahin Şenoduncu madalya peşinde

Tokyo’da Türkiye’yi 20 kilometre yürüyüşte temsil edecek sporcu başarılı olmak istiyor

Şahin Şenoduncu madalya peşinde

5.8.2021

Olimpiyatlara Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden katılan Şahin Şenoduncu bugün 20 kilometre yürüyüşte ülkemizi temsil edecek. 2013 yılında Avrupa 7.'si, 2019 yılında da dünya 4.'sü olan Şenoduncu'nun 2 Balkan Şampiyonluğu, 5 Balkan ikinciliği, 22 Türkiye Şampiyonluğu ve 8 ayrı Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor. Bugün 20 kilometrelik yürüyüş etabında, arkasında Türk Milleti'nin var olduğunun bilinciyle yarışacağını ve ay-yıldızlı formasıyla şeref kürsüsünden İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletmek istediğini belirten genç sporcu, "Buraya gelebilmek o kadar kolay olmadı. Sakatlıklar, antrenman eksiklikleri ve pandemi ile beni olumsuz yönde etkiledi. Her şeye rağmen madalya almak istiyorum" dedi.

HAYALLERİM VAR
Uzun süre hayalini kurduğu olimpiyatlarda yarışmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şahin Şenoduncu şöyle devam etti: "Herkesin desteğine ve dualarına ihtiyacım var. Başarılı olacağım."

N SUAT SALGIN

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